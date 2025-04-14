Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen 2021-2027 IPARD III Programı çerçevesinde Altıncı Başvuru Çağrı ilanını yayımladı.

Niğde Valiliği yaptığı açıklamada TKDK tarafından açıklanan 2025 yılı IPARD III 6. Başvuru Çağrı Takvimi ve destek programları konusunda üreticileri bilgilendirdi.

12 Nisan 2025 tarihinde duyurulan çağrı, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Yaklaşımı" tedbiri kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çağrıyla birlikte, Yerel Eylem Grupları tarafından hazırlanacak kalkınma stratejilerine yüzde yüz oranında mali destek sağlanacak. Toplam 50 milyon Avro bütçeyle yürütülecek destek programı, 2030 yılına kadar uygulanacak.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelindeki 81 ilde, YEG uygunluk kriterlerini sağlayan ilçelerden başvuru alınabileceği, başvuru sürecinin ise 2 Haziran 2025 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

25 Haziran 2025 saat 18.00 itibarıyla online başvuru sisteminin kapanacağı başvuruların fiziki başvuru teslimleri ise en geç 27 Haziran 2025 saat 18.00’e kadar tamamlanabilecek.

Başvurular, TKDK İl Koordinatörlükleri veya İl İrtibat Ofisleri aracılığıyla kabul edilecek. Detaylı bilgi ve başvuru rehberlerine www.tkdk.gov.tr ile www.ipard.tarimorman.gov.tr internet sitelerinden ulaşılabiliyor.