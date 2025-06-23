Niğde Belediyesi, toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamak amacıyla örnek bir uygulamaya imza attı.

Gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen "Gönüllü İtfaiyecilik" projesi kapsamında, 11 kişi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Niğde Belediyesi binasında düzenlenen törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gönüllülüğün toplumun en büyük gücü olduğuna vurgu yaptı. Başkan Özdemir, "Gönüllü olarak Belediyemize başvurup itfaiyecilik eğitimlerini tamamlayan 11 gönüllüye, ‘Gönüllü İtfaiye’ unvanını kazandıran belgelerini takdim ettik. Bu kardeşlerimiz artık aldıkları eğitim sayesinde, afet ve yangın gibi acil durumlarda profesyonel ekiplerimize destek olacak, can ve mal güvenliği için sahada aktif rol üstleneceklerdir" dedi.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Özdemir, "Bugün sertifikalarını alan 11 gönüllümüz, ihtiyaç duyulduğunda ellerini taşın altına koyacak yetkinliğe sahip kişiler olarak görev alacaklar. Gönüllülük ruhunu yaşatan bu arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Onların bu özverili çalışması, başka vatandaşlarımızı da gönüllü olarak hizmet etmeye teşvik edecektir"

Gönüllü itfaiyeciler, Niğde’de meydana gelebilecek yangın, sel, deprem gibi afetlerde profesyonel ekiplerle koordineli bir şekilde çalışacak.