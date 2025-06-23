Kütahya’nın Karaağaç köyünde düzenlenen Bahar ve Çocuk Şenlikleri, köy halkının yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik kapsamında geleneksel oyunlar, eğlenceli aktiviteler ve kültürel programlarla köy halkı keyifli bir gün geçirdi. Baharın gelişiyle birlikte doğada yaşanan canlanmanın, kültürel yaşamla harmanlandığı etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Programda konuşan Vali Musa Işın, bahar şenliklerinin Anadolu kültüründe önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Her türlü eğlencenin tezahür ettiği bir mevsimdeyiz. Bahar şenlikleri bizim geleneklerimizde özel bir yere sahiptir" dedi.

Köyün bu güzel geleneğini yaşatan muhtar ve köy halkına teşekkür eden Vali Işın, Kütahya’nın doğal güzelliklerine de dikkat çekti. Işın, "Kütahyamız, tabiatın cömert davrandığı nadide bir şehir. Allah’ın bu güzellik başka hiçbir yerde bulunmaz. Bu güzelliklerin kıymetini bilelim, köylerimizi boşaltmayalım" ifadelerini kullandı.

Köylerin tarım ve meyvecilik açısından taşıdığı stratejik önemi de vurgulayan Vali Işın, köy hayatının terk edilmemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Köylerimiz ormanlarla çevrili, göletlerimiz, barajlarımız, ekili tarlalarımız ve meyve dolu ağaçlarımız var. Bu, Allah’ın büyük bir lütfudur. Tarımı ve meyveciliği terk etmeyelim."

Konuşmasının sonunda birlik mesajı da veren Vali Musa Işın, "Allah’a şükür biz büyük bir milletiz. Allah’ımız bir, kitabımız bir, bayrağımız bir, ezanımız bir. Bu kadar birlik varken sırtımızı kimse yere getiremez" diyerek vatandaşları sevgi ve dayanışmaya çağırdı.

Etkinlik, katılımcılara iyi dileklerini ileten Vali Işın’ın mesajıyla sona erdi: "Her gününüz keyifle geçsin, birlik ve muhabbet içinde kalın."