Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Şehri Ulaştırma Departmanı’nın (NYC DOT) her yıl düzenlediği Car Free Earth Day (Araçsız Dünya Günü), bu sabah itibari ile resmen başladı.

abdpost.com / ABD (İGFA) - Beş ilçede 54 farklı noktada yollar araç trafiğine kapatıldı; sürdürülebilir ulaşım ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekildi. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli etkinliği takipçilerimiz için görüntüledi.

Etkinliğin amacı iklim değişikliğine dikkat çekmek, sürdürülebilir ulaşımın ve çevre dostu yaşamın önemini vurgulamak. Aynı zamanda bu etkinlik, NYC’nin “Open Streets” yani “Açık Sokaklar” sezonunun da açılışını simgeliyor.

ABDPost.Com'un haberine göre Brooklyn’de Fifth Avenue’de, Bronx’ta East 188 Street civarında, Queens’te Woodside Avenue’de ve Staten Island’da Port Richmond Avenue’de de benzer coşku hâkim. Şehir genelinde açık alanlara yerleştirilen sanat eserleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

SADECE BUGÜNLÜK DEĞİL, GELECEK İÇİN

Araçsız Dünya Günü, yalnızca bir günlük bir festival değil. NYC DOT’un yıl boyunca sürdüreceği Açık Sokaklar ve kamusal alan projeleriyle daha yaşanabilir bir şehir hedefleniyor. Bugün sokağa çıkan herkes, aslında daha temiz bir gelecek için adım atıyor.