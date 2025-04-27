Hatay'dan İstanbul'a giden A.E.E'nin kullandığı 34 MTC 935 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Düzce Sarıçökek mevkisinde alev aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsü sürücüsü Düzce Sarıçökek mevkiinde durumu fark edince otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın dolayısıyla bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.