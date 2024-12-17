New York Atatürk Okulu, yeni yıl öncesi sürprizlerle dolu bir etkinlik düzenledi. Türkevi’nde yapılan etkinlikte çocuklar sihirbaz şovuyla büyülenirken, yetişkinler de çekiliş ve leziz ikramlarla keyifli bir akşam geçirdi.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) bünyesindeki New York Atatürk Okulu'nda yeni yıl öncesi etkinlik heyecanı yaşadı.

New York Atatürk Okulu 14 Aralık Cumartesi akşamı öğrencileri ve aileleri için unutulmaz bir yılbaşı etkinliği düzenledi. Öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, okuldaki tüm öğretmenlerin de desteğiyle büyük bir organizasyon halini aldı.

ADETA YILBAŞI MASALI SUNDU

Okul yönetimi, bu özel gecede bir araya gelen velilere ve çocuklara eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir akşam yaşattı.

Etkinlik, New York Türkevi’nde saat 16:30 ile 20:00 arasında gerçekleştirildi ve katılımcılara adeta bir yılbaşı masalı sundu.

EN ÇOK ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Gecenin en göz alıcı anı, minikler için hazırlanan büyüleyici bir sihirbaz şovuydu. Çocuklar, sihirbazın gösterileriyle hem eğlendi hem de şaşkınlıkla izledikleri numaralarla büyülendi.

Etkinlikte ayrıca, tüm katılımcılara sürpriz hediyeler sunan büyük bir çekiliş düzenlendi.

Katılımcılar etkinlik boyunca aldıkları kuponlarla çekilişe katılma fırsatı buldu ve şanslı kazananlar, birbirinden değerli hediyeleri kazandı.

Okulun dans öğretmenleri Viktor Sydorovych (en sol) ve Müge Olçum Sydorovych (en sağ); çocukları ve Viktor Sydorovych'in anne ve babası da etkinlikte yer aldı.

EN ÇOK ÇİKOLATAYI TAHMİN EDEN KAZANDI

Bir diğer ilgi çeken etkinlik ise, içinde çikolata bulunan kavanozun sayısının tahmin edilmesiydi.

Katılımcılar, tahminlerini yazarak kapıda kaydoldular ve en yakın tahmini yapan kişi, çikolataları kazandı. Etkinlik boyunca yapılan ikramlar ise geceye lezzet katarken, katılımcılar yılbaşı ruhunu dolu dolu yaşadı.