Nevşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kurslarında eğitim gören kız ve erkek hokeyciler U-16 Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’imizi temsil ediyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Aldıkları iki aylık eğitimden sonra lisansları çıkarılan genç sporcuların hedefleri milli takım forması giyerek ülkemizi temsil etmek. Konya’da düzenlenen turnuva da ilimizi temsil eden sporcuların ortaya koyduğu mücadele ruhu gençlerin spora olan ilgisini daha da artırmaya devam ediyor.

Hokey branşında A Milli Takım düzeyinde sporcular yetiştiren Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü ortaya koyduğu sportif projelerle farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Nevşehir Spor Marka değerini uluslararası ve ulusal düzeyde katkı sağlamayı kendine şiar edinen Nevşehir Belediyesi geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi koşullarda spor yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalara ve projelere imza atıyor.

Nevşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Hokey kursunda alınan eğitimler sonrası yakalanan başarıların tesadüf olmadığını söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı “Nevşehir Belediyesi olarak ücretsiz spor okulları ile öğrencilerimize ve gençlerimize sunduğumuz bu imkânlar bugün geldiğimiz noktanın ve başarıların temelini oluşturuyor. Fırsat verildiği takdirde bizim çocukların neler yapabileceklerini görüyor ve gözlemliyoruz. Açık Alan Hokeyi Süper Lig Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonu olan Erkek Hokey takımımızın performansları gelecek nesillere örnek teşkil edecek hedefler oluşturmuştur. Yaz spor okulları bünyemizde çalışmalarını yürütüp, kısa süre içerisinde U-16 Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’imizi temsil etme seviyesine ulaşan bütün sporcularımızı, hocalarımızı ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sağlıklı yaşamanın temelini oluşturan ve sportif alanda başarı çizgisinin hedeflendiği Nevşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Hokey kursu öğrencilerimizin U16 düzeyinde katıldığı turnuva 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Konya’da düzenleniyor.

Nevşehirli sporcular ve sporcu velileri Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya spora olan destek ve katkılardan dolayı teşekkür ettiler.