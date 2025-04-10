Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası’nda açan mor çiğdemler, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kar örtüsü ve yeşilin buluştuğu Nemrut Krater Gölü çevresi, bahar aylarının en güzel simgelerinden biri olan mor çiğdemlerle doğaseverleri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı haline gelen bu nadide çiçekler, bölgenin zengin ekosisteminin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, çiğdemlerin doğada korunması gerektiğini vurgulayarak, ziyaretçileri bu güzelliği fotoğraflamakla yetinmeye davet ediyor.

Nemrut Kalderası, her mevsim farklı bir güzellik sunarken, bahar aylarında açan çiğdemler ise bölgeyi ziyaret etmek için en güzel nedenlerden biri olmaya devam ediyor.