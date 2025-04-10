Türkiye’de alanında tek olan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü, uluslararası deri sanayine Avrupa Birliği (AB) projeleriyle teknolojik destek vermeye devam ediyor. Avrupa Birliği ERASMUS Plus Programı çerçevesinde, Türkiye’den Ege Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı; Portekiz, Yunanistan, İspanya, Uganda, Tanzanya ve Etiyopya olmak üzere 7 farklı ülkenin katılımıyla, Tanzanya ve Uganda’da deri endüstrisinde sürdürülebilir kalkınmayı ve etkili eğitimi geliştirmek amacıyla hazırlanan proje, 400 bin Euro bütçe ile kabul edildi.

Koordinatörlüğünü EÜ Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Mete Mutlu’nun üstlendiği projede Prof. Dr. B. Oral Bitlisli, Prof. Dr. Hasan Özgünay, Doç. Dr. Ersin Önem, Doç. Dr. Ali Yorgancıoğlu ve Doç. Dr. Çiğdem Kılıçarislan görev alıyor.

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin 70 yıllık akademik birikimini sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil uluslararası düzeyde de paylaşmaya devam ediyoruz. Üniversitemizin dahil olduğu çok uluslu projeler destek görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden oluşan ekibimiz, Avrupa Birliği ERASMUS Plus Programı çerçevesinde Tanzanya ve Uganda’nın deri sektörünün gelişmesine yönelik uluslararası projede Üniversitemizi temsil ettiler. Projeleri 400 bin Euro bütçe ile kabul edilen hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Uganda ve Tanzanya’da Mükemmeliyet Merkezleri kurulacak"

Proje hakkında bilgi veren Koordinatör Prof. Dr. Mete Mutlu, "Proje kapsamında; Uganda ve Tanzanya’da deri endüstrisi ve teknolojisini geliştirmek için iki ’Mükemmeliyet Merkezinin’ kurulması amaçlanıyor. Bu ’Mükemmeliyet Merkezleri’ deri endüstrisine profesyonel eğitim ve beceri kazandırma, modern üretim teknolojileri üzerine seminerler, ihracat stratejileri gibi destek hizmetleri sağlayacak. Ayrıca, danışmanlık hizmetleri ve yenilikçi deri ürünlerinin sunumu konusunda destek olacak. Öğrenciler ve sektör çalışanları için müfredat dışı kurslar ve uygulamalı eğitimlere de yer verilecek" dedi.

Prof. Dr. Mutlu, "Proje, deri üretim sektöründe çalışmak isteyen kişilerin beceri kazanmalarına ve mesleki eğitimlerine katkıda bulunacak. Dahası, işletmeleri destekleyecek ve yenilerinin kurulmasını teşvik edecek. İşsizlikle mücadele edecek ve ulusal ekonominin canlanmasını sağlayacak. Ayrıca projenin, Türkiye ve AB ile Afrika ülkeleri arasında deri ve deri ürünleri sanayine yönelik iş birliklerinin artmasına ve ticaret hacminin yükselmesine katkılar sağlayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.