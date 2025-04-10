Mersin’in Tarsus ilçesinde depremde hayatını kaybeden Yunus Emre Karadaş’ın ismi okul kütüphanesinde yaşatıldı.

Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şube Başkanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Yunus Emre Karadaş adına, Tarsus Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şube Başkanı Figen Aktan ve yönetimi ile Yunus Emre Karadaş’ın ailesi katıldı.

Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şube Başkanı Figen Aktan, açılışta yaptığı konuşmasında, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim camiasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şubesi olarak eğitime verdiğimiz desteğe sahip çıkılması, bizlere daha da çok çalışma şevki veriyor. Kütüphanenin açılışına destek veren herkese çok teşekkür ederim. Sizlerin verdiği destek ile ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın eğitimlerine büyük katkı sağlamaya çalışıyoruz ve bu gayretimize de devam edeceğiz. Dezavantajlı vatandaşlarımızın ikamet ettiği bu çevrede asrın felaketinde vefat eden Yunus Emre Karadaş adına Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’na kazandırdığımız kütüphanemiz hayırlı olsun" dedi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke ise, "Tarsus Ticaret Borsası olarak ekonomik, siyasal ve toplumsal yönden güçlü olmanın yolunun bilgiye, kütüphane kültürüne önem vermeye, kitap sevgisini toplumun her kesimine yaymaya çalışmak adına Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şube Başkanı ve yönetimini tebrik ediyor, açılışı yaptığımız kütüphanemizin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu da eğitime ve kitaplara değer katan bu anlamlı katkılar için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Murat Tarsuslu ise öğrenciler adına teşekkürlerini sundu ve bu anlamlı kütüphanenin öğrencilerin eğitimine önemli katkı sunacağına inandığını ifade etti.