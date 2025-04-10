İş adamı ve stratejist Serdar Özyurt, 6 Kasım 2024’te yaptığı paylaşımda Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin Türkiye ve Orta Doğu için stratejik fırsatlar doğuracağını, Trump’ın "Amerika’nın savaşlarını sonlandırma" vaadini sürdürmesi halinde Türkiye’nin bölgedeki etkisini artıracağını öngörmüştü.

İş adamı ve stratejist Serdar Özyurt, 5 ay önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası gücünün ve etkisinin Trump döneminde artarak devam edeceğini ifade etmişti. Donald Trump’ın göreve geldikten sonraki açıklamaları ve attığı adımlar, Özyurt’un bu öngörülerini doğrular nitelikte. 7 Nisan 2025’te Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, Gazze’deki savaşın sona ermesini istediğini ve bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini düşündüğünü ifade etti. Trump, "Savaşın durmasını istiyorum ve bunun çok uzak olmayan bir gelecekte olacağını düşünüyorum" dedi.

Trump yönetimi, Türkiye’ye yönelik olumlu tutumunu da sürdürdü. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çetin ve zeki bir lider. Ne yaptığını bilen, güçlü bir karakter. Onu seviyorum, o da beni sever. Aramızda harika bir ilişki var" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Türkiye ile yaşanan sorunların çözümü konusunda arabuluculuk yapabileceğini belirterek, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya "Eğer Türkiye ile bir problemin varsa, gerçekten bunu çözebileceğimi düşünüyorum" dedi.