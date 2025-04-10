İzmir Efes Selçuk’ta uzun yıllar eğitime destek veren, ilçe halkının yakından tanıdığı Merhum Şükrü Özkaynak’ın adının verildiği kütüphane ve Direniş Parkı çocuklarla birlikte açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde uzun yıllar eğitime destek veren merhum Şükrü Özkaynak'ın adının verildiği 'Kütüphane ve Direniş Parkı' törenle hizmete girdi.

Zafer Mahallesi’nde Pembe Düğün Salonu arkasında açılan park ile Efes Selçuk’ta sayısız çocuğun eğitim hayatına destek olan, çocuklara kitap sevgisi ve Atatürk aşkı aşılandı.

Her mahallede bir kütüphane açma projesi kapsamında yapılan düzenlemelerle hayata geçen park ve kütüphanenin açılışında çocuklar doyasıya eğlendi.

Açılışta konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bir direniştir yaşamak. Çocuklarımız da Direniş Parkı’nda oynayarak, Şükrü Özkaynak Mahalle Kütüphanesi’nde okuyarak, ders çalışarak geleceklerine köprü atacaklar” dedi. Şükrü Özkaynak’ın Efes Selçuk’un belleğinde unutulmaz bir isim olduğunu belirten Başkan Sengel; Şükrü Özkaynak bu mahallede uzun yıllar yaşadığını ve bu mahallede ayrıca babası Başöğretmen Cemal Özkaynak adına bir anı evinin de yer aldığını söyledi.

Şükrü Özkaynak’ın oğlu Ayhan Özkaynak ise babasının adının bir kütüphaneye verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Özkaynak, "Burada emeği geçen herkese, başta Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e, Selçuk Efes Kent Belleği çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Eğitime katkının da yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olduğu bilinciyle bu çalışmaların yaygınlaşmasını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Babam kitapları çok severdi, çocukları çok severdi, eğitime çok önem verirdi. Bu yüzden babamın adının çocukların kitap okudukları, ders çalıştıkları bir yerde yaşayacak olması bizi çok mutlu etti” diye konuştu.