Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen ’Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yetenek yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Derece elde öğrencilere, para ödülü verildi.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde edebi eser ve resim alanlarında il birincisi olan öğrencilere ödülleri, Bayburt İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven ile Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan tarafından takdim edildi. Edebi eser kategorisinde ilkokul öğrencisi Berranur Mıcık, ortaokul öğrencisi Elif Şentürk, lise öğrencisi Muhammet Ömer Yazıcı birinci olurken, görsel eser kategori alanında ilkokul öğrencisi Hafsanur Kelleci, ortaokul öğrencisi Sena Durmuş ve lise öğrencisi Sümeyye Nezahat Durmuş birincilik elde etti. Cumhuriyet İlkokulu, Şehitler Ortaokulu, Fen Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi öğrencilerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.