Adıyaman’ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda yer alan ve kış aylarında kar nedeniyle kapanan Nemrut Dağı’nda bu yıl turizm sezonu erken açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Rehber Adayları GAP Bölge Gezisi 21 kişilik bir rehber adayı grubu ile Nemrut Dağı ve diğer ören yerlerinde grup rehberi Zafer Poyrazoğlu tarafından gezdirilerek, kendilerine tarihi ve turistik bilgiler verildi.

Zafer Poyrazoğlu, Nemrut Dağı’nda yaptığı açıklamada, "Rehber adaylarımız yarının tanıtım elçisi olacaklardır. Nemrut Dağı’na çıkan 2025 sezonun ilk kafilesi olmaktan dolayı çok mutluluk duyduk. Bizim için kardan dolayı kapalı olan yolları açan bütün yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Poyrazoğlu, rehber adaylarının turist gruplarını gezdirecek birer tanıtım elçisi olacaklarını sözlerine ekledi.