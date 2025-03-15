Önceki dönem Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un annesi Fatma Şükriye Altun 92 yaşında hayatını kaybetti.

Önceki Dönem Bünyan Belediye Başkanlarından Özkan Altun’un annesi Fatma Şükriye Altun’un cenaze namazına; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İlçe Jandarma Komutanı Şevket Ayhan, MHP İlçe Başkanı Tevfik Düzen ve yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, ilçe oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Özkan Altun’a taziyelerini ileten Bünyan Belediye Başkanı Metin; "Merhumeye Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.