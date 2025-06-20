Times Higher Education (THE) 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları açıklandı. 130 ülkeden 2 bin 526 yükseköğretim kurumunun değerlendirmeye alındığı sıralamada Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) dünyada ilk 600’deki yerini korudu. Türkiye’den önceki yıl 91, bu yıl da 108 üniversitenin girebilme başarısı gösterdiği listede NEÜ, Türkiye’de 19. sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2019 yılından bu yana her yıl tüm dünyadan üniversiteleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıları açısından değerlendirerek sonuçları ‘Impact Rankings’ adı altında yayınlıyor. Türkiye’den listeye giren 108 üniversite içerisinde 19. sırada yer alan NEÜ, endeksin başvuru şartları çerçevesinde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın tümünde sıralamaya dahil oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi, 130 ülkeden 2 bin 526 üniversitenin bulunduğu 2025 sonuçlarına göre, dünyada ilk 600 üniversite arasındaki yerini korudu. Türkiye’den önceki yıl 91, bu yıl da 108 üniversitenin girebilme başarısı gösterdiği listede NEÜ, Türkiye’de 19. sırada yer aldı. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın hepsinde sıralamaya dahil olan NEÜ, "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde Türkiye’de 7’nci, dünyada ise 201-300 bandında konumlandı.