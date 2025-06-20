Bursa'da Mudanya Belediyesi, yaz dönemi sutopu kursları için kayıtların başladığını duyurdu. 9-14 yaş çocukların fiziksel dayanıklılık, zihinsel odaklanma ve takım ruhunu geliştireceği kurslara son kayıt tarihi 26 Haziran olarak açıklandı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, yaz tatilinde çocukları sporla buluşturmak için Mudanya Yüzme Kursu'nda sutopu kursları düzenliyor.

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Kayıtların başladığını sosyal medya üzerinden duyuran belediye, sutopunun fiziksel dayanıklılığı artırdığı, zihinsel odaklanmayı güçlendirdiği ve takım ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Kurslara katılmak isteyen 9-14 yaş çocuklar için son kayıt tarihi 26 Haziran 2025 olarak belirlenirken, Mudanya Belediyesi, gençleri bu dinamik ve eğlenceli spor dalıyla tanışmaya davet etti.

Kaynak: İGF