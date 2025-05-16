19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı etkinlikleri kapsamında Gençlik Haftası’nın ilk konserinde sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar sahne aldı. Denizlililere harika bir akşam yaşatıldığını belirten Başkan Doğan, "Bu anlamlı haftada bizlerle olan değerli müzik grubu Necati ve Saykolar’a, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na uzanan Gençlik Haftası’na özel etkinlikler düzenliyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Denizlili sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları Merkezefendili ve Denizlililer için söyleyen Necati ve Saykolar, muhteşem performansı ile büyük beğeni aldı. Cem Karaca, Barış Manço gibi usta sanatçıların da şarkılarını seslendiren grup, Denizlililere harika bir akşam yaşattı.

Bugün saat 20.00’de, gençlerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği Melis Fis, Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkında konser verecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm Denizlilileri 19 Mayıs Gençlik Haftası’nın coşkusunu dolu dolu yaşadıklarını söyledi. Doğan, "Tüm hemşehrilerimizi aynı coşkuyu ve enerjiyi yaşamak için Melis Fis konserine bekliyoruz" diye konuştu.