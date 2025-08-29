Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede şap hastalığına karşı başlatılan aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gün boyunca üreticilerin hayvanlarını tek tek aşılıyor. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Nazilli merkez ve mahallelerinde şap aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ülkemizde 1965 yılından beri ilk defa görülen Şap hastalığının Sat 1 tipine karşı Şap Enstitüsü tarafından üretilen Şap aşısı İlçe Müdürlüğümüz hayvan sağlığı çalışanları Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve teknisyenleri tarafından uygulanmaktadır. Şap hastalığına karşı mücadele etmek için aşılama çok önemli olup mutlaka hayvan sahipleri hayvanlarını aşılatmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.