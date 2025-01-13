Aydın’ın Nazilli ilçesinin en eski okulları arasında yer alan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘sağlıklı besleniyorum’ projesine Kaymakam Kan’dan tam not.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(NAMTAL) Türkiye genelinde ilk kez uygulanan ‘sağlıklı besleniyorum’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği sabah çorbası etkinliğine katılan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilere sabah çorbası ikramında bulundu. Öğrencileri için el ele vererek aralarında topladıkları yardımlarla öğrencilere sabahları çorba ikramında bulunmaya başlayan öğretmenlerin ardından hayırseverlerin de katıldığı proje büyük ilgi gördü. İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinden meslek öğrenmek için okula gelen binden fazla öğrenci için soğuk kış aylarında sıcacık çorba içtikten sonra derslerine başlamalarını sağlayan öğretmenlerin bu davranışına kayıtsız kalmayan İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, öğrencilere çorba dağıttı.

“Kalpleri de ısıtan proje”

Projeyi çok anlamlı bulduğunu ifade eden Kaymakam Kan: “Cumhuriyet Başsavcımız Murat Dilsiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Şimşek ile birlikte Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ’sağlıklı besleniyorum’ projesi için okulumuzu ziyaret ettik. Okul Müdürümüz Faruk Al, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenci velilerinin 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı başında gönüllülük esasına dayalı şekilde hayata geçirdikleri sabah çorbası ikramı öğrencilerimiz açısından çok yararlı olmuş. Okul aile birliği üyeleri, hayırseverler ve öğretmenlerin nakdi yardımlarıyla da öğrencilere somun ekmekle birlikte sıcak çorba ikram ediliyor. Biz de etkinliğe katılarak öğrencilerimize çorba ikramında bulunduk. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin soğuk kış aylarında sabahları derslerine aç girmemeleri çok önemli. Okulumuzda öğlenleri de sıcak yemek çıkartılıyor. İlçemizde örnek bir okulumuz olarak gurur duyduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.