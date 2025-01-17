Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile 30 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’ın Nazilli ilçesinde de 2024-25 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci yarıyıl tatiline çıktı. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 450 öğretmen ve 30 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlçedeki karne töreni, kırsal Arslanlı Mahallesi’ndeki özel bir okulda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Nazilli’de 30 bin öğrenci ve 2 bin 450 öğretmen bulunduğunu dile getiren Müdür Şimşek; "Nazilli’nin bir eğitim şehri olduğunu gösterdiğimiz başarılarla ortaya koymaya devam ediyoruz. Akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda güzel çalışmalar yürütüyoruz. Her alanda hazırladığımız 14 projemizi tüm paydaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Kıymetli öğretmenlerimiz sizler geleceğimizin inşasında mesleğinizi fedakarca icra ederken gösterdiğiniz azim takdire şayandır. Değerli velilerimiz, çocuklarınızı sadece notlarıyla değerlendirmeyiniz. Çocuklarınızın potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zengin olduğunu unutmayınız" dedi.

Tören daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan bando, koro ve zeybek gösterilerinin sunumu ile son buldu. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Son olarak Kaymakam Huriye Küpeli Kan, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere karnelerini vererek yarı tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Çocukların karne sevincine tüm protokol üyeleri, öğretmenler ve veliler ortak oldu.

Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve şube müdürleri ile kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.