Nazilli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programları, 15 Mayıs Perşembe günü Gençlik Haftası’nın başlaması nedeniyle Nazilli Gençlik Merkezi Müdürlüğünce İstasyon Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başladı.

Törene, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Önder Baycan Taşdemir, İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş ve öğrenciler katıldı. Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Önder Baycan Taşdemir’in Ata’ya çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile program sona erdi.

Gençlik Haftası boyunca Genç Kız-Erkek Yüzme Yarışmaları, Atletizm yarışmaları, resim sergisi, Basketbol Turnuvası, Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Pazartesi günü ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İstasyon Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak. Ardından program ilçe stadyumunda devam edecek. Stadyumdaki kutlama programı sonunda stadyum kavşağından başlayıp İstasyon Meydanı’nda Atatürk Anıtında bitecek olan protokolün ve halkın katılımı ile Gençlik Yürüyüşü yapılacak. Ayrıca bisiklet şenliği gerçekleştirilecek.