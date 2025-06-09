Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu elektrik akımına kapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne ziyaret etti.

Başkan Zencirci burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Başkan Zeyrek’in ailesi ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Zencirci’ye CHP Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ve meclis üyesi Onur Kocabaş da eşlik etti.

Zeyrek’in tedavi gördüğü hastanede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret eden Başkan Zencirci Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Zencirci "Hastanede bulunan Genel Başkanımız Özgür Özel’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik. O üzücü haberi aldığımız günden bugüne umudumuzu hiç yitirmeden dua ve dileklerimizle başkanımız Ferdi Zeyrek’in yanındaydık. Bundan sonraki süreçte de inşallah yanında olmayı sürdüreceğiz. Yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. En kısa sürede sağlığına kavuşarak aramızda olacağına inancım tamdır" dedi.