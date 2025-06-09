Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt seriminin ardından logo, yol çizgileme ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Cadde, yenilenmiş hali ile Efelerli vatandaşların hizmetine sunuldu. Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "17 ilçemizin tamamında mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve modern yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.