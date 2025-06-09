Aydın’ın Didim ilçesinde çevre denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan ve çevreyi kirletenleri affetmedi.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra çevreyi kirletenlere yönelik de denetimlerini devam ettiriyor. Bu çerçevede bayram mesaisini yoğun geçiren zabıta ekipleri de bayram tatili ile birlikte yoğunluk yaşanan ilçe genelinde çevre denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çevreyi kirletenler ve kurallara uymayanlar affedilmedi. Tespit edilen vatandaşlara idari para cezası uygulanırken, konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Kural ihlallerine geçit yok, Didim’in temizliği ve düzeni için sahadayız. Zabıta ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde, çöplerini gelişigüzel bırakarak çevre kirliliğine sebep olan işletmelere cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca, çadır kurulması ve konaklamanın yasak olduğu alanlarda vatandaşlarımız uyarılmıştır. Kamusal alanlarda çevreyi kirleten ve estetik görünümü bozan her türlü ihlalin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Didim için hep birlikte hareket etmeliyiz" ifadeleri yer aldı.