Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit Bahri Uçuş’un ailesini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, şehit ailelerinin yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şehit ailelerinin milletin ve devletin en kıymetli emanetlerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Doğanca, "Başta şehidimiz Bahri Uçuş olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Onların fedakarlığı sayesinde bugün huzur içinde bayramlarımızı kutlayabiliyoruz. Şehitlerimizin aileleri bizim için birer emanet, kapımız ve gönlümüz her zaman onlara açıktır" dedi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Halil Sağlam da eşlik ederken, şehit ailesi ziyaret için Başkan Doğanca’ya teşekkür etti.