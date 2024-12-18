Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda 1,5 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri başarılı bir uyuşturucu madde ticareti operasyonuna daha imza attı. Yapılan son operasyonda Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen E.Ü isimli şüpheli şahsı takibe alan ekipler Nazilli ilçe girişinde şüpheli şahsı yakaladı. Şahsın eşyalarında yapılan adli aramada 1.5 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ü isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.