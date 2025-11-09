Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, Şehitler Parkı’nda bulunan mescidin tadilat ve halı yenileme çalışmalarına sağladığı destek dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Yeşil Mahalle sınırları içinde yer alan Şehitler Parkı Mescidi, yapılan tadilat çalışmalarıyla yenilendi. Mescidin halıları değiştirilirken, vatandaşların ibadetlerini daha rahat bir ortamda yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler tamamlandı. Muhtar Şenol Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mescidin önümüzdeki 10 gün içinde mahalle sakinlerinin hizmetine açılacağını belirterek, "Mahallemizin içinde yer alan Şehitler Parkı Mescidi’nin tadilat ve halı yenileme çalışmalarında her zaman yanımızda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na şahsım ve mahallem adına sonsuz şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.