Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, 4.’ncüsünü düzenlediği Aydın İl Geneli Liseler Arası Münazara Turnuvası ile adını duyurdu.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, hayatta da başarılı olmayı amaç edinen öğrenciler yetiştirmeyi sürdürüyor. Bu amaçla okul içerisinde sayısız faaliyet gerçekleştirerek öğrencilerin ufkunu genişletmeyi hedefleyen okulda 4 yıl önce ilki düzenlenen Aydın İl Geneli Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın bu hedeflere giden yolda önemli adım olarak görülmesi nedeniyle sürekliliği sağlandı. Bu yıl 4.’sü düzenlenen turnuvaya 48 takım katıldı.

‘Parlamenter Münazara’

Okul Müdürü Mehmet Öztaş öncülüğünde, Koordinatör Öğretmen Özlem Karabacak ve diğer görevli öğretmenlerin ev sahipliğinde 45 kişilik ekibin desteği ile düzenlenen Aydın İl Geneli Liseler Arası Münazara Turnuvası bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. ‘Parlamenter Münazara’ formatındaki turnuvada 12 tecrübeli jüri üyesi görev yaptı. Bu seneki münazara yarışmaları oldukça çekişmeli geçerken oturumlarda konuyu en iyi şekilde değerlendirerek sunum yapan ekip şampiyon oldu.

Turnuvaya 96 öğrenci katıldı

Parlamenter münazara formatında yapılan turnuva için il genelinden farklı okullardan gelen 96 yarışmacı, tecrübeli 12 jüri üyesi ve organizasyonda yer alan 45 kişilik ekip ile 2 gün boyunca hem eğlendi hem de öğrendi.

Ev sahibi ve konuk öğrencilerden teşekkür

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi olarak münazara turnuvasına ev sahipliği yapan 45 kişilik ekip ve turnuvaya katılan öğrenciler yaptıkları konuşmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Jüri üyeleri de öğrencilerin eğitimlerinde ve özgüvenlerini kazanmalarında büyük katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin akademik başarının yanı sıra sosyal hayatta da olumlu etki bıraktığını, üniversitelere girişte de etki yaptığını ifade etti.