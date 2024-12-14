Nazilli Fen Lisesi’nin 11. sınıf öğrencisi Bağdagül Özkan, Dünya Klavye Şampiyonası’nda dünya birincisi oldu.

Çekya’da düzenlenen Dünya Klavye Klavye Yarışması’na 15 farklı ülkeden 17-20 yaş grubunda toplam 857 yarışmacı katıldı. Nazilli Fen Lisesi’nin 11. sınıf öğrencisi Bağdagül Özkan yarışmayı birincilikle tamamlayıp Dünya Şampiyonu oldu. Türkiye’yi uluslararası arenada gururlandıran Özkan, azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekti.

Nazilli Fen Lisesi’nden yapılan açıklamada, “ Bağdagül Özkan’a ve ona destek olan tüm öğretmen ve ailesine tebriklerimizi sunar, başarılarının devamını dileriz” denildi.