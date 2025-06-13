Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yapılacak personel alımı için sözlü ve uygulamalı mülakat gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalıştırmak üzere iş kurumu üzerinden açılan 1 kaynakçı, 1 budamacı ve 5 tırpancı ilanına toplam 41 kişi başvuruda bulundu. Nazilli Belediye Meclis Salonu’nda yapılan ve Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in de bizzat katıldığı sözlü mülakatların ardından iş kriterlerini taşıyan 12 kişi pratik uygulama mülakatına davet edildi. Sahada yürütülen mülakatlarda başarılı olanların ve söz konusu işi en iyi şekilde gerçekleştirecek kişilerin liyakat gözetilerek işe alınacağını dile getiren Başkan Tetik; "Geçtiğimiz günlerde belediyemiz işletmesi olan Menderes Restoran’a personel alımı için de benzer bir çalışma yapmıştık. Bugün de daha geniş kapsamlı bir şekilde liyakati gözeterek alımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sahadaki personel açığımızı kapatmak için iş kurumu üzerinden bir ilan yayınladık. Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından sözlü mülakatımızı yaptık. Bugün de sahada işi bizzat gözlemleyerek süreci yürütüyoruz. Bu süreci birlikte sürdürdüğüm tüm ekip arkadaşlarıma ve Nazilli Belediyesi’nin kurumsallığın güvenerek yoğun bir katılım gösteren tüm halkımıza teşekküre diyorum" dedi.