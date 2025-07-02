Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin önemli tarihi değerlerinden biri olan Arpaz Kalesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, kalenin çevresinde bulunan yabani otlar biçildi ve alanın genel temizliği sağlandı. Tarihi dokusuyla dikkat çeken yapının hemen yanında bulunan Beyler Konağı da detaylı bir şekilde temizlenerek ziyaretçilere daha düzenli bir ortam sunuldu. Şehrin simgelerinden biri olan Arpaz Kalesi ve Beyler Konağı’nın tarihi ve estetik görünümünün korunması, kültürel miraslara sahip çıkılması için kurumlara büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Hem görsel anlamda eşsiz bir yapı olan hem de tarihi önemiyle dikkat çeken Arpaz Kalesi’nin restorasyon çalışmalarının uzun yıllardır ötelenmesi başta Nazilli’miz olmak üzere ülkemiz adına üzüntü vericidir. Bu denli değerli bir yapının halen aktif olarak turizme kazandırılmaması ciddi bir kayıptır. Bugün ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları vesilesiyle bir kez daha ifade etmek gerekir ki Nazilli’mizin kültürel değerleri siyaset üstü kıymete sahiptir ve bu zihniyetle takip edilmelidir" dedi.