Nazilli Belediyesi Şirinevler Mahallesi 268 Sokak’ta başlattığı yol yenileme çalışmalarının birinci etabını tamamladı. Yıllardır kullanılabilir bir yola kavuşmayı bekleyen mahalle sakinlerinin 30 yıllık hizmet özlemi belediye ekiplerinin çalışmalarıyla sona ermiş oldu.

Nazilli Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi 268 Sokak’ta başlatılan 1. etap yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, söz konusu faaliyetlerin yalnızca ulaşım kolaylığı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirdiğini ifade etti. Yenilenen yolun Şirinevler’e değer katacağını belirten Başkan Tetik, proje için gece gündüz çalışan personellerine de ayrıca teşekkür etti.

268 Sokak’ın yenileme çalışmalarının yıllardır ertelendiğini ve yaşanan gecikmenin yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getiren mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında yolların çamur ve su birikintileri ile dolduğunu belirterek yeni yol sayesinde bu tür sorunların tamamen ortadan kalkacağını kaydetti.

Hizmetlerinden dolayı Başkan Tetik ve ekibine teşekkür eden Şirinevler Mahalle Muhtarı Levent Issıer; “Uzun yıllardır yapılmayı bekleyen yolumuz sonunda tamamlandı. Eş zamanlı olarak 2. etap çalışmalarımız da başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.