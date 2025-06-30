Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda damlama sulama sistemlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacına karşı daha duyarlı bir sulama yöntemi olan damlama sistemi, modernize edilerek israfa neden olan eski hatlar yenileri ile değiştiriliyor. Hem su tasarrufunun sağlanması hem de kent estetiğinin korunması için çalışmalara hız verdiklerini ifade den Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Amacımız hem yeşil alanlarımızı korumak hem de suyumuzu israf etmeden kullanmak. Bu nedenle sulama sistemlerimizi daha verimli hale getiriyoruz. Ekiplerimiz sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara başlıyor. Artan sıcaklıklar ve su kıtlığı nedeniyle yaşanan kuraklığı en az şekilde hissetmek için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Halkımızdan da sularımızın verimli kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz. Bu konuda toplum bilinci oluşturmak hem dünyamız hem de gelecek nesiller için büyük önem taşıyor" diyerek, çevreye duyarlı projelerle ilçede sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurguladı.