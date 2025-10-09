Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerdeki grup yollarını yenileyerek hem üreticinin hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Barabanlı-Fakırca grup yolu 3 kilometrelik sathi asfalt kaplama ile yenilendi. Karşıyaka, Barabanlı ve Fakırca mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşimin kullandığı yolun yenilenmesi, hem çiftçilerin ürünlerini daha kolay pazara ulaştırmasını sağladı hem de vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sundu.

Barabanlı-Fakırca yolunun Ermenek-Mut ve Karaman-Mut yollarını birbirine bağlayan önemli bir güzergah olduğuna dikkat çeken yetkililer, yapılan çalışma ile toz, toprak ve çukurların ortadan kalktığını, ürün taşımacılığında kalite artışı sağlandığını belirtti.

"Yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, "Ermenek Caddesi’nden başlayarak Ermenek Karayollarına kadar uzanan Barabanlı-Fakırca yolu, altyapısı tamamlandıktan sonra bu yıl sathi asfaltla kaplandı. Bu yolu yalnızca 3 mahalle değil, birçok yerleşim kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi.

Hacıahmetli-Narlı-Pamuklu yolu 10 kilometre boyunca asfaltlandı

Büyükşehir ekiplerinin Mut’taki bir diğer durağı ise Hacıahmetli-Narlı-Pamuklu grup yolu oldu. Altyapısı daha önce tamamlanan ve 10 kilometre uzunluğa sahip yol, çift kat sathi asfaltla modern hale getirildi.

Daha önce dar ve bozuk olması nedeniyle tırların girmekte zorlandığı yolda yapılan çalışma sayesinde, taşıma süresi kısaldı, lojistik maliyetler azaldı ve ürün kalitesi arttı.

Mut Koordinasyon Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, "Burası birçok mahallenin ve üreticinin sık kullandığı bir yol. Bu sene çift kat sathi asfalt çalışması yaparak yolumuzu yeniledik. Yol 10 kilometre uzunluğunda ve 10-12 metre genişliğinde" ifadelerini kullandı.

Barabanlı Mahalle Muhtarı Abdullah Özdil ise "Yolun eski hali bozuktu, vatandaş sıkıntı yaşıyordu. Şimdi çok memnunuz. Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederiz" derken, Fakırca Mahalle Muhtarı İsmail Koç da "Yapılan çalışma sayesinde tozdan, topraktan kurtulduk. Ürünlerimiz artık zarar görmüyor" diye konuştu.