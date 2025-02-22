Akdeniz’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Mut Sertavul Geçidi’nde kış lastiği olmayan ve zincirsiz araçlar ile tır ve büyük tonajlı kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi’nde kar, sis ve tipi nedeniyle sürücülerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Mut ilçesinde bölge trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi’nde durdurarak sürücülere kış lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıda bulundu. Zincir takmayan ve kış lastiği olmayan araçlar geri gönderilerek geçişlerine izin verilmedi. Ayrıca tır ve büyük tonajlı kamyonların geçişine de izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin de, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürdüğü bildirildi.