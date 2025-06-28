Muş’ta ot biçme sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar kavurucu sıcağa rağmen akşama kadar tırpanla ot biçiyor.

Muş’ta ot biçme sezonunun başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğun mesai başladı. Merkeze bağlı Alaniçi köyünde sabahın erken saatlerinde tırpanlarını omuzlayarak tarlalara giden çiftçiler, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çalışarak hayvan yemlerini hazırlıyor. Zorlu çalışma şartlarına rağmen işlerini severek yapan tırpancılar, ot biçme döneminin kısa sürmesinden dolayı sabahın erken saatlerde işe koyuluyorlar. Haziran sonu itibarıyla başlayan biçim sezonunun, hava şartlarına bağlı olarak Temmuz ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Yaklaşık 40 yıldır ot biçme sezonunda tırpan çektiğini söyleyen Eşref Gürtürk, sabahın erken saatlerinde uyandıklarını belirterek, "Alanyiçi köyünde kalıyorum. Sabah saat dörtte, beşte kalkıyoruz akşam yediye kadar tarladayız. Mecburuz, ihtiyaç var. Bizim araziye motor girmiyor, bu yüzden tırpanla biçiyoruz. Böyle olunca işimiz daha da zor oluyor. Ama arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Bu şekilde zorluklar biraz hafifliyor. Kırk yılı aşkın süredir tırpan işiyle uğraşıyorum. Bu bizim mesleğimiz oldu artık. Kolay değil gerçekten çok zor ama ihtiyaç var, çalışmak zorundayız. Hem hayvanın hem de insanın ihtiyacı var. Ot boşa gitmesin diye emek veriyoruz. Oğlum da gelmiş, Allah razı olsun. Hanımda bizlere çok destek oluyor. Yemeğimizi çayımızı yapıyor. Hep birlikte çalışıp, işi bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Tırpan mesleğinin dededen toruna geçen bir kültür olduğunu söyleyen Emrah Gürtürk, arazilerinin yamaç olmasından dolayı teknolojiden faydalanamadıklarını ifade ederek, "Tırpan, geçmişten gelen bir gelenektir. Babadan oğula, dededen toruna aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Eskiden de büyüklerimiz otları tırpanla biçerdi, şimdi biz devam ettiriyoruz. Elbette artık motorlar, biçer makineleri çıktı ama bizim arazilerimiz yamaç olduğu için mecburen tırpanla biçiyoruz. Oldukça zahmetli bir iş ama hem spor yapmış oluyoruz hem de işimizi görüyoruz. Yorucu olsa da tırpanla biçmenin kendine has bir keyfi ve huzuru var" şeklinde konuştu.