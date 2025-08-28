Muş İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşım konforunu artırmak amacıyla ilçe ve köylerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Yaz aylarında hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Muş’ta, İl Özel İdaresi ekipleri en ücra köylere kadar ulaşım konforunu artırmak amacıyla sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Muş’ta köy yollarında başlatılan asfalt seferberliği kapsamında ekipler, Korkut ilçesinin Yolgözler, Çalaplı ve Gültepe köyleri arasında iki grup halinde çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, Muş merkez, ilçe ve köylerde başlatılan sıcak asfalt seferberliğinin hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Yentür, Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü ile Altınova Beldesi arasındaki 5 kilometrelik yolda asfalt serme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Amaçlarının kırsal bölgelerde ulaşımdaki konforu artırmak olduğunu kaydeden Yentür, "Kente geçen sene almış olduğumuz asfalt plenti ile bu sene aldığımız asfalt ekipmanlarıyla beraber vatandaşlarımızın özellikle hayat standardını artırıp ulaşımı kolaylaştırmak için satıh kaplama olan yolları BSK sıcak asfalt yapım çalışmalarına dönüştürüyoruz. Bunun dışında da satıh kaplama yaptığımız yollarımız vardır. Bunların da 1. ve 2. kat olmak üzere yaklaşık 150 kilometrelik yolu kapsamaktadır. Bunların hepsini, ilimizin kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek için yapıyoruz. Yürütülen asfaltlama çalışmalarında tüm üretim ve uygulama tamamen kendi personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. BSK’lı çalışmalarda da üretimden sermayeye kadar bütün hizmeti bizim personelimiz vermektedir. Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Temizlik, Tarımsal Amaçlı Sulama, İçme Suyu ve diğer iş ve işlemlerde 150 iş makinamız ile büyük ve küçük araçlarımız çalışmaktadır. Bunların tamamında yaklaşık 217 personelimiz görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

İşçilerin zorlu şartlarda görev yaptığını hatırlatan Yentür, "Sezon sonu yaklaşıyor. Bunları tamamlamakla mükellefiz. Çalışanlarımız ağır şartlarda görev yapmaktadır. Hava sıcaklığı 38-40 derece, asfalt sıcaklığı ise 160 santigrat derece. Biz bu şartlarda, bu iklimde bu hizmetleri yapmaya mecburuz" diye konuştu.

Yapılan çalışmaların maliyet boyutuna da değinen Yentür, "Daha önce hizmet satın alma yoluyla kilometresini 4 milyon liraya mal ettiğimiz sıcak asfalt kaplamasını, kendi imkânlarımızla 2,5 milyon liraya gerçekleştiriyoruz. 70 kilometreyi hesap ettiğimizde, İl Özel İdaremizin görev sahasında yaklaşık 105 milyon liraya yakın bir tasarrufumuz olacak. Bunu da ekstra yol olarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.