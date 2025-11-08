Muş’ta düzenlenen ve 3 gün sürecek olan voleybol aday hakem kursu başladı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğinde düzenlenen voleybol aday hakem kursu başladı. Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kursa yaklaşık 57 kursiyer katıldı. Üç gün sürecek olan eğitimlerin sonunda, yapılan sınavda başarılı olan adaylar voleybol hakemi olarak göreve başlayacak.

Kurs süresince teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek, voleybol hakemliğine yeni isimlerin kazandırılması hedefleniyor.

Malatya’dan Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Üyesi Rıdvan Bozyiğit, yaptığı değerlendirmede, "Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı’ndan talep ettiği aday voleybol hakem kursu için ben ve diğer arkadaşımız Ahmet Çelik ise Diyarbakır’dan, yine Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyesi olarak kursa katıldı. Kursumuz 9 Kasım saat 18.00’de sona erecek. Kursumuza 67 kişi başvurdu, ancak ücretini yatırarak katılım sağlayan aday sayısı 57 kişi oldu. Sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, aday voleybol hakemi olarak görev yapmaya başlayacaklar" dedi.