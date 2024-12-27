Muş’ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 10 araç, 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapanan Muş-Kulp karayolunda mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Muş-Kulp karayolunun 40. kilometresinde araçlar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat bölgede mahsur kalan 10 araç ve araçlarda bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlardan Burhan Ay, Diyarbakır’dan Muş’a beyaz eşya getirmek için yola çıktıklarını ifade ederek, Şenyayla bölgesinde kardan dolayı mahsur kaldıklarını söyledi. Ay, "Buraya çok kar yağmış ve tipi var. Mahsur kaldık. Karayolları ekipleri bizi kurtardı. Karayolları ekipleri olmasaydı perişan olurduk. Kara yolları ekiplerinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Bismil ilçesinde Muş’a taziyeye giden sürücü Ali Aslan da, "Yolda kar vardı. Aracımız yoldan çıktı. Ekipler bizi kurtardı. Allah razı olsun. 3 saattir yoldayız. Yarım metre kalmıştı uçurumdan uçacaktık. Yolda fırtına ve sis var. Kendi önümüzü görmekte zorlanıyorduk" dedi.