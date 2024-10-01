Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘İç Suların Balıklandırılması’ projesi çerçevesinde kentteki göl ve baraj göletlerine 4 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden getirtilen 4 milyon adet aynalı ve pullu sazan balığı yavrusu, baraj göletlerine ve göllere bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğünün her yıl uyguladığı proje ile iç sularda balıklandırma yapmaya başladıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, il merkezinde Tabanlı Göleti, Varto’da Hamurpet Gölü, Bulanık’ta Haçlı Gölü ile Alparslan 1 ve Alparslan 2 baraj göletlerine sazan yavrularını bıraktıklarını belirterek, "Özellikle popülasyonun korunması için sazanları bu göletlere bıraktık. Ayrıca amatör balıkçılık için bu proje her yıl uygulanmaktadır. Geçen yıl 3 milyon 500 binin üzerinde bir yavru balıklaması yapıldı. İl genelindeki sulak alanlara 4 milyonun üzerinde sazan yavrusu balığı bırakıldı. Bu da Muş’umuzun ekonomisine de hem de balıkçılıkla uğraşan üreticilerimize de bir kazanç sağlayacaktır. Bundan dolayı Muş’umuza hayırlı ve bereket getirmesini diliyorum. Jandarma ekiplerimiz ise özellikle yasak zamanlarda barajlarımızda ve sulak alanlarda kaçak avcılığı önlemek için 7 gün 24 saat çalışmakta. HAYDİ ekibiyle bu konuda da iş birliği yapmaktayız" dedi.

Balıklandırma çalışmasına, Muş Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ ekipleri de katıldı.