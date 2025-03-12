New York Belediye Başkanı Eric Adams, Gracie Mansion'da verdiği iftar yemeğinde, İsrail’e verdiği destek nedeniyle Filistinli grup tarafından protesto edildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York Belediye Başkanı Eric Adams, Manhattan'daki Belediye Başkanlığı konutu Gracie Mansion Conservancy’de düzenlediği iftar yemeğiyle şehrin Müslüman toplumu temsilcilerini bir araya getirdi. Gracie Mansion’da düzenlenen iftar programında birlik ve dayanışma mesajı verildi.

Manhattan'daki Belediye Başkanlığı konutu Gracie Mansion Conservancy'deki program, şehirdeki kültürel çeşitliliği kutlayan anlamlı bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Salonda imam tarafından ezan okundu, ardından davetliler oruçlarını açtı. İftara katılan davetliler toplu halde akşam namazını kıldı.

Başkan Adams, katılımcılara hitap ettiği konuşmasında Ramazan’ın toplumlar arasındaki birlik ve dayanışma ruhuna olan katkısına dikkat çekerek, "Müslüman toplumu, şehrimizin zenginliğine zenginlik katıyor. Hep birlikte daha güçlü bir New York inşa ediyoruz" dedi.

Etkinlik, İsrail’e verdiği destek nedeniyle büyük tepki topladı.

Filistin yanlısı bir grup, yemeğin düzenlendiği binanın önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Protestocular, Adams’ın İsrail politikalarını eleştirerek, iftar yemeğini protesto etti.

Belediye başkanının evinin çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, bazı göstericiler bina önünden uzaklaştırıldı.

Göstericiler, yemeğe katılan Müslüman toplum temsilcilerine de tepki gösterdi.

Olayların büyümemesi için çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, göstericiler sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.