Muğla’nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattı ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Bodrum İlçemizin Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza nedeniyle bir binek otomobil patlağın oluşturduğu çukura düşmüş ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Arızanın yaşandığı Oyder Caddesi’nden geçen bu hattın yenileme projesi kurumumuz tarafından hazırlanmış olup malzeme temini yapılmıştır. Bodrum’da su kayıplarına ve uzun süreli kesintilere neden olan, ayrıca maddi hasarların yaşandığı arızalara sebebiyet veren isale hatları öz kaynaklarımız kullanılarak yenilenecektir. En kısa sürede çalışmalarımız başlayacaktır” denildi.