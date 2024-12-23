Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 6 tamir atölyesinde araç ve ekipman onarımlarını kendi personeli ile piyasa fiyatının çok daha altına gerçekleştirerek önemli tasarruf sağlıyor. Atölyelerde yapılan işlerde piyasa değerine göre bu yıl yaklaşık 20 milyon TL’lik tasarruf sağlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2016 yılından bu yana oluşturduğu atölyelerde imalat, tamirat ve onarım işlemlerini kendi personelleri ile yapıyor. Bodrum, Milas, Menteşe, Marmaris, Ortaca ve Fethiye’de bulunan tamir atölyeleri, tasarruf atölyesi haline dönüştü. Atölyelerde çalışan deneyimli personel ile araç ve ekipmanların periyodik bakımlarının yanı sıra motor ağır bakım ve yenilemeleri, elektrik ve hidrolik sistem arızaları ve kaporta onarımları da yapılıyor.

Hizmetlerin aksamaması sağlanıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün atölyelerinde kullanılamayacak hale gelen araçların da restorasyonu yapılıyor. Araçlar tüm parça değişimleri ve boyama çalışımlarıyla birlikte ilk günkü görünümümü kazanarak hizmet vermeye devam ediyor. Ekipler müdahalelerini sadece atölyelerde değil mobil olarak sahada da gerçekleştiriyor. Herhangi bir çalışmada arızalanan iş makineler ekipler tarafından o bölgeye gidilerek tamirat işlemi gerçekleştirilerek çalışma yapmaya devam etmesi sağlanıyor. Bu şekilde hizmetlerinde aksamaması sağlanıyor.

MUSKİ, “Tasarruf odaklı projelerle üretmeye devam ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, her konuda tasarruf sağlamaya çalıştıklarını, bu sayede geleceğe daha emin adımlar attıklarını belirtti. Konu hakkında yapılan açıklamada “Genel Müdürlüğümüze ait atölyelerde araç, iş makineleri, yer ve araç üstü ekipmanların bakım onarımını bünyemizdeki deneyimli personel ile yapıyoruz. Bu sayede hafif ve ağır bakımları piyasa değerinin çok altında maliyetle yaparak önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Parça ve malzemeleri de yıllık ihtiyaç durumuna göre toplu alarak bu konuda da tasarruf ediyoruz. Bu gibi alanlarda sağladığımız tasarruf miktarını vatandaş odaklı projelere yönlendirerek daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Teknoloji ve yeniliklerden faydalanarak birçok alanda yaptığımız tasarrufla, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlayabileceğimiz projeler üretiyoruz. Geleceğin enerji ve kaynaklarını korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyor, bu yönde projeler üretmeye devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.