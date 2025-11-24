MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'da arıza kaynaklı su kesintilerinin en aza indirilmesi, patlaklardan dolayı yaşanan su kaybının önlenmesi adına Geyik Barajından Bodrum'a giden hat üzerindeki 6 arızayı aynı gün giderdi. Ekipler ayrıca bölgede yeni hat imalatı çalışmasını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum ve çevre bölgedeki vatandaşlara sağlıklı suyun kesintisiz ulaştırılması yönündeki talimatlarıyla projelerine devam eden MUSKİ ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum'a su sağlayan Geyik Barajından Bodrum'a giden içme suyu hatlarında tamirat çalışması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, bölgede yeni hat imalatı ve terfi istasyonu güç artırımı projesi tamamlanarak devreye alındı.

Yeni Hat Hızla Tamamlandı

Geyik Barajı'ndan Bodrum'a su akışının kesilmesi üzerine, hatların boşalmasından faydalanan MUSKİ ekipleri, hat üzerindeki 6 arızayı tamir ederek su kaybını engelledi. Bu onarımların ardından devreye alınan hatlarla birlikte önemli bir su kaybının önüne geçildi. Üç gün boyunca gece gündüz devam eden çalışmalar kapsamında; 14 personel, 2 kepçe, 3 ekip aracı ve 1 kamyonet görev aldı. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin su ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu. MUSKİ ekipleri, Bodrum'un kesintisiz suya ulaşması için başlattığı yeni hat imalatı ve terfi istasyonunda güç artırımı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak mevcut su hattındaki iyileştirmelerle güçlü bir altyapı sistemini oluşturdu.