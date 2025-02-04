Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamak için MUSKİ Genel Müdürlüğü çağrı merkezi hizmete başladı. Artık vatandaşlar MUSKİ ile ilgili işlemleri için 185’i tuşlayarak su, kanalizasyon ve abonelik gibi işlemleri çok daha hızlı şekilde çözebilecek.

Vatandaşların Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğüne daha hızlı ulaşabilmeleri için 185 numaralı çağrı merkezi hizmete girdi. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerine ulaşmak için kullanılan 444 48 01 numaralı hat üzerinden MUSKİ Genel Müdürlüğüne ulaşım sağlanırken, artık direkt olarak 185 numaralı hattan 24 saat ulaşım sağlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesinin birimleri içinde vatandaşlar tarafından en çok aranan birimlerin başında gelen MUSKİ Genel Müdürlüğüne daha hızlı ulaşılması ve taleplerin alınarak takip edilebilmesi açısından büyük önem taşıyan çağrı merkezi aktif olarak görev yapmaya başladı. Muğla sınırları içinden operatör fark etmeksizin ücretsiz olarak MUSKİ ile ilgili tüm işlemler 185 numaralı çağrı üzerinden kayda alınarak vatandaşların talepleri alınacak.

Muğla dışından talepte bulunmak isteyen vatandaşlar ise 0252 185 0000 numaralı hat üzerinden MUSKİ’ye ulaşabilecek.