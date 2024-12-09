Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısının ardından ilçe belediyeler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) taşkın ve su baskını yaşanması ihtimal bölgelerde 7/24 başta Genel Müdür Yılmaz Şengül olmak üzere 278 personel ve 127 araç ile yağmur mesaisi yaptı.

Bodrum ve Marmaris en fazla yağış alan bölgeler oldu

Şiddetli yağış uyarısının ardından özellikle Bodrum ilçesinde yer yer su baskınları yaşanırken, MUSKİ ekipleri bu bölgelerde iki gün boyunca gece ve gündüz mesai yaptı. Yağışın en çok düştüğü noktalardan biri olan İslamhaneleri’nde yol su birikintisi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. MUSKİ ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı, araçlar yoldan kaldırıldı. Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde dere taştı, göle dönen yol trafiğe kapandı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ev ve işlerini su bastı. MUSKİ ekipleri özellikle bu bölgelerden gelen ihbarların tamamına cevap verirken, vatandaşların mağdur olmaması için su tahliye çalışması yürüttü. Akyarlar Karaincir mevkisinde park halindeki bir araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekipleri de sıkıntıların yaşandığı bölgelere müdahalede etti.

Muğla’da yaşanan yoğun yağışlara MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye ekipleri ile İlçe Belediyeleri işbirliği içinde müdahale edildi. MUSKİ ekipleri özellikle gece saatlerinde şiddetini arttıran yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için tüm ekip ve ekipmanlarıyla meydana gelen sorunlara müdahale etti.

278 Personel ve 127 Araçla Müdahale

İl genelinde birçok farklı noktada yaşanan yağışlardan kaynaklı meydana gelen olumsuzluklara müdahale eden MUSKİ ekipleri bu sorunları tek tek ortadan kaldırdı. 278 personel ve 127 araçla sahada olan ekipler bu kapsamda Muğla genelinde yaşanan sağanak yağışlarda cadde ve sokak üzerinde tıkanan 987 adet yağmursuyu mazgalı, 544 yağmursuyu ve atıksu bacası, 53 dere deşarj noktası 4 bin 320 metre hat temizliği yaptı.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, iki gün boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelere müdahale eden ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken Bodrum İlçesi İslamhaneleri ile Akçaalan Mahallerinde su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını söylerken; bu kapsamda vatandaşların enkaz kaldırma işlemleri, iş yeri temizlikleri, hasar tespit talepleri karşılandı ve yağışlar nedeniyle tıkanan dereler tekrar temizlendi.