Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’nın çok verimli geçtiğini söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, il ve ilçelerde yaşanan sıkıntılar, iş dünyasının beklentileri ve sektörel talepler olmak üzere birçok konuda görüş alışverişi yapıldı.

TOBB Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Samsun TSO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nun da katıldığı toplantıda, küresel ekonomide yaşanan ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine etkileri, il ve ilçelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar, iş dünyasının beklentileri ve sektörel talepler değerlendirildi.

"Toplantı çok verimli geçti"

Toplantıda söz alan Salih Zeki Murzioğlu da kent ekonomisine dair güncel verileri, sorunları ve beklentileri ifade etti. Toplantının ardından bir değerlendirmede bulunan Murzioğlu, "TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantımız çok verimli ve faydalı geçti. Başkanlar olarak gerek bölgesel gerek il bazında olsun tüm sorunlarımızı, beklentilerimizi Başkanımız Hisarcıklıoğlu ile paylaşarak istişare etme şansı yakaladık. Her zaman olduğu gibi iş dünyamızın sorunlarını dinleyen, yakından takip eden ve ilgilenen çatı kuruluşumuzun başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu tür istişare toplantıları, yerel ekonomilerin kalkınmasına katkı sağlayacak politikaların oluşturulması açısından da çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.