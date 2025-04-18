Marmaris Belediyesi’nin ’dükkan önlerine mal koyma’ yasağına tepki gösteren Marmarisli esnaflar, alınan karar ile kazançlarının değil geleceklerinin gasp edildiğini vurguladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediyenin aldığı karar doğrultusunda dükkan önlerine mal konulmasına izin verilmemesi ve bu uygulamanın ardından esnafa cezai işlem uygulanması, tepkiye neden oldu. Kararı protesto eden Marmarisli esnaflar, belediye binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Eyleme katılan esnaflar ellerinde ’Turunç’a serbest, ara sokaklara serbest, sitelere yasak’, ’Esnafız, emekçiyiz, görün bizi’, ’Rant değil geçim derdindeyiz’, ’Adil alan, adil geçim’ yazılı dövizler taşıdı. "Esnafın sesi girsin içeri" ve "Esnafla el ele, güzel günlere" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getiren esnaflar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye uygulamayı gözden geçirme çağrısında bulundu.

"Bu kararlar esnafın emeğini ve geleceğini çalıyor"

Grup adına açıklama yapan esnaf sözcüsü Ramazan Şah, son dönemde Marmaris Belediyesi tarafından kamu düzeni ve çevre temizliği amacıyla başlatılan uygulamaların esnafı doğrudan ve olumsuz etkilediğini söyleyerek "Her köşesinde emeğiyle çalışan, mahalle kültürünün parçası olan esnaf bu kararlardan zarar gördü. Kentin çevre düzeni elbette önemli. Ancak yollar, kaldırımlar, parklar ciddi dönüşüme ihtiyaç duyarken, esnafın yaşadığı gerçekler göz ardı edilerek alınan her karar eksik kalır. Hayat şartlarının ağırlaştığı bir dönemde, çalışma alanlarımızı sınırlandırmak sadece kazancımızı değil, çocuklarımızın geleceğini de tehdit ediyor" dedi.

Açıklamada, Türkiye ve dünyadaki örnek şehirlerde başarıya, yerel yönetimle esnafın ortak akıl yürütmesiyle ulaşıldığına dikkat çekilirken, "Marmaris’in değeri bizlerle başlar, doğasıyla tamamlanır" diyen esnaf, kent kültürünün, yerli ve yabancı turistin ilk karşılaştığı güler yüzlü esnafla şekillendiğini vurguladı.

"Saçak altına mal koymadan bu kiralar ödenemez"

Eyleme katılan esnaflardan Furkan Yiğit ise 22 yıldır esnaflık yapan babasının yanında çalıştığını belirterek, "Ülkemizin hiçbir yerinde örneği olmayan bir yasakla karşı karşıyayız. Saçak altı, esnafın malını koyabileceği en temel alandır. Marmaris’te esnaf bu kiraları ödemekte zaten zorlanıyor. Bu kurallar ve cezalar özellikle Hatay’dan gelen, büyük zorluklar yaşamış esnafımız için çok ağır" dedi. Yiğit, Başkan Acar Ünlü’ye kararlarını gözden geçirme çağrısında bulunarak, anlayış beklediklerini söyledi.

"Kazancımız yarı yarıya düştü"

Bir başka esnaf özellikle market esnafının mağduriyetine dikkat çekerek, "Kaldırımı değil, marketlerin ruhsatlı alanlarını bile kullanamıyoruz. Raflara koymak yerine göstermek istediğimiz ürünleri dışarıya çıkaramıyoruz. Bu yüzden satışlarımız yarıdan fazla düştü" diye konuştu.

Açıklamaların ardından esnaflar, alkışlar ve protestoların ardından olay çıkarmadan dağılırken haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirttiler.