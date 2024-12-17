Yunusemre Belediyesi, kentin en büyük mahallesi olan Muradiye’de ek hizmet binasını hizmete açıyor. Çalışmalarda sona gelinen binada incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ek hizmet binasının önümüzdeki hafta hizmete gireceğini belirtti.

Muradiye ve Yuntdağı Bölgesindeki mahallelere hizmet verecek ek hizmet binasındaki yenileme çalışmaları artık tamamlanma aşamasına geldi. Belediye Başkanı Semih Balaban, beraberindeki heyetle binada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı. İncelemede Başkan Balaban’a CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Emine Özge Arslan, CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, belediye meclis üyeleri, ilgili müdürler ve teknik ekip eşlik etti.

"Muradiye her şeyin en iyisine layık"

İncelemenin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Balaban, ek hizmet binasının önümüzdeki hafta hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Belediye Başkanı Balaban açıklamasında, “Önümüzdeki hafta Muradiye ek hizmet binasını, halkın hizmetine açıyoruz. Ek hizmet binası aracılığı ile belediye hizmetlerimizi halkımızın ayağına götürmüş olacağız. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Muhtarlıklar, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Tarımsal Hizmetler, Kadın ve Aile ile Sağlık Müdürlüğü gibi pek çok müdürlüğümüzün burada birimi bulunacak. Muradiye her şeyin en iyisine layık” dedi.